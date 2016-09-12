Kaleardı Parkı İçin Çalışmalar Başladı

Bayburt İkinci Bir Şehir Parkına Daha Kavuşuyor

Geçtiğimiz günlerde baştan aşağı yenilenen 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın açılması ile modern bir parka sahip olan Bayburt, ikinci bir şehir parkına daha kavuşuyor. Kaleardı Mahallesinde yapılacak olan Kaleardı Şehir Parkı için çalışmalar start aldı.

Parkın yapım çalışmaları kapsamında parsel köşe noktaları tespit edilerek alanın tefsiye çalışmaları başladı. 50.000 m² lik bir alana sahip olacak park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve Kaleardı bölgesine canlılık getirecek. Ayrıca parkın kaba inşaatının yılsonuna kadar yüzde 80 oranında tamamlanması bekleniyor.



Söz Verdiğimiz Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyoruz



Kalerdı Şehir Parkı ile ilgi yaptığı açıklamada Bayburt için söz verilen bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ‘’Bayburt’ta sözünü vermiş olduğumuz Kaleardı bölgesindeki 50.000 m² lik alanda yapılacak olan şehir parkının ihalesi yapıldı. Müteahhit çalışmalarına başladı. Bu park inşallah bu yılsonu itibariyle yüzde 80 oranında tamamlanacak. Ayrıca Türkiye’nin örnek gösterilecek parklarından biri olacak. Maliyeti ise 4 milyon 200 bin liradır” ifadelerini kullandı.



