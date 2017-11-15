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Kaleardı Park Kapılarını Açıyor

Kaleardı Mahallesi’ne canlılık getirerek Bayburt’un yeni cazibe merkezi olması beklenen Kaleardı Şehir Parkı 18 Kasım Cumartesi günü saat: 15.30’da gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle kapılarını halka açacak.

Kaleardı Park Kapılarını Açıyor
15 Kasım 2017 Çarşamba 13:26

Açılış törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun da katılacağı Kaleardı Şehir Parkı, 50 bin metrekarelik geniş alanıyla olduğu kadar sahip olduğu sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor.

Birçok Sosyal Donatıya Sahip

İçerisinde yer alan idari bina, kafeterya,  spor alanları,  seyir terası, kameriyeler, bisiklet ve yürüyüş yolları ile vatandaşlara komplike bir yaşam alanı sunan Kaleardı Park içinde barındırdığı yapay dere ile yapılan ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarıyla da göze hitap ediyor. Park hizmete açılmasının ardından Bayburt’un gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen yeri olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü de hafifletmiş olacak.

Çok Modern Bir Park

Kaleardı Şehir Parkı’nın çok modern bir park olduğunu söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,  “Kaleardı bildiğiniz gibi Bayburt’un en yeşil alanıydı. Bayburt’un mesire alanıydı, oradaki çalışmalarımızı nihayete erdirdik ve inşallah yapacağımız açılış töreniyle beraber Bayburt’umuza hizmet etmeye başlayacak” dedi.

Vatandaşlara Davet

Parkın Bayburt’ta vatandaşların piknik yapmak için en çok tercih ettiği yer olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü hafifleteceğini de ifade eden Başkan Memiş şöyle devam etti: “Burasının ne kadar yoğun, kalabalık ve canlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem Kent Ormanı’nın yükünü alması anlamında hem de şehrimize yeni bir soluk getirmesi bağlamında Kaleardı Şehir Parkımızda 18 Kasım Cumartesi günü hizmete girecek. Bayburt’umuza hayırlı olmasını temenni eder tüm vatandaşlarımızı açılışımıza davet ederim.

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