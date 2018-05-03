Bayburt’u yeşille buluşturmak adına park ve bahçelerde çalışmalarını son sürat devam ettiren Bayburt Belediyesi Kaleardı Mahallesi’ne Dede Paşa Şehir Parkı’nın ardından bir park daha kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın isminin verildiği hatıra ormanında yapılacak düzenlemeyle oluşturulacak parkta 6 adet kameriye, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları yer alacak. 3.500 metrekarelik alanda ise çimlendirme çalışması yapılacak. Parkın yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hem Kaleardı Mahallesi hem de Bayburt bir park’a daha kavuşacak.