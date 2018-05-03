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Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor

Bayburt’u yeşille buluşturmak adına park ve bahçelerde çalışmalarını son sürat devam ettiren Bayburt Belediyesi Kaleardı Mahallesi’ne Dede Paşa Şehir Parkı’nın ardından bir park daha kazandırıyor.

Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
03 Mayıs 2018 Perşembe 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın isminin verildiği hatıra ormanında yapılacak düzenlemeyle oluşturulacak parkta  6 adet kameriye, yürüyüş yolları ve  çocuk oyun alanları yer alacak. 3.500 metrekarelik alanda ise çimlendirme çalışması yapılacak. Parkın yapım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hem Kaleardı Mahallesi hem de Bayburt bir park’a daha kavuşacak.

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