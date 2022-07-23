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KADRAJINI BAYBURT’A ÇEVİR FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.

KADRAJINI BAYBURT’A ÇEVİR FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU
23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:31

BAYBURTGÜNDEM-  Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde Belediye tarafından düzenlenen “Kadrajını Bayburt’a Çevir” konulu fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafların yer aldığı sergisinin açılışı gerçekleştirilerek, Gastronomi Şehri Bayburt’un coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Sergi açılışı öncesi konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yarışma ve sergi hakkında bilgiler vererek, “15 Nisan -15 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen bu yarışmaya toplamda 56 yarışmacı ve 422 adet fotoğraf katılım sağlamıştır. İsminin açıklanmasını istemeyen ‘Bayburt Sevdalısı’ rumuzlu yarışmacının fotoğrafı birinci olarak belirlendi. Necip Yavuz kardeşimiz ikinci,  Erdinç Yaya kardeşimiz üçüncü olmuştur.  Ferhat Eraydın ve Hülya Karaer kardeşlerimiz de mansiyon ödüllerine layık görülmüştür. Bu fotoğraflardan dereceye girenlerde dahil olmak üzere 46 adet fotoğraf sergimizde yer alıyor. Tüm katılımcılara ve bize katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,  Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve yarışmada ikinciliği elde eden Necip Yavuz serginin açılışını birlikte yaptılar.

Açılış sonrası sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri daha sonra dereceye girenler ve mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödüllerini vererek plaket takdiminde bulundular.

Ödül töreninin ardından Bayburt’un coğrafi işaret almış yöresel tatlarının tanıtımının yapıldığı salona geçildi.  Şehrin coğrafi işaretli yöresel yemekleri olan, Yalancı Dolma, Lor Dolması, Karapancar, Ekşi Lahana, Süt Böreği, Su Böreği, Bayburt Ketesi, Tatlı Çorba, İmir Dolması, Herse, Bayburt Kurabiyesi ve Bayburt Helvası tanıtımı yapılan lezzetler arasında yer aldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,  Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.  

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