Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği’nin himayesinde Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (BAYFOD) tarafından Valilik Hizmet Binası önünde düzenlenen “Kadrajımdaki Kültürler” fotoğraf sergisini gezdi. Dernek Başkanı Zeynel Abidin Öztürk’ten bilgiler alan Vali Pehlivan sergideki eserleri inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen "Kadrajımdaki Kültürler" sergisinde emeği geçen fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf gönüllüsü öğrencilere teşekkür eden Vali Pehlivan, Dernek Başkanı Öztürk ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
BAYFOD Başkanı Zeynel Abidin Öztürk ise Bayburt, Mardin ve Şanlıurfa’da çekilen karelerden oluşan sergiye verdiği destekler dolayısıyla Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.
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