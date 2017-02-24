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Kadızade Mahallesine Otopark Geliyor

Bayburt Belediyesi Bayburt’ta otopark sorununa çözüm üretecek projelere hız veriyor. Tamamlandığında, Bayburt’un en işlek noktası Cumhuriyet Caddesindeki park sorununa bir nebzede olsa çözüm üretecek olan 100 araç kapasiteli Yer Altı Otoparkı ve Hükümet Meydanı projesinin yapımına geçtiğimiz yıl başlayan Bayburt Belediyesinden, bir otopark müjdesi de Kadızade Mahallesi için geldi. Kadızade Mahallesindeki eski Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu’nun yanında bulunan alana yapılacak olan otopark için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kadızade Mahallesine Otopark Geliyor
70 Araç Kapasiteli Olacak

Tamamlandığında 70 araçlık kapasiteye sahip olacak projede çocuklar ve mahalle sakinleri de unutulmadı. Otoparkın üstünde çocuklar için oyun alanları tasarlanırken, mahalle sakinlerinin de çocukları oynarken oturup dinlenebilecekleri  sosyal donatılar oluşturulacak.  Böylece Kadızade Mahallesi oldukça kullanışlı ve komplike bir alana kavuşacak.
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