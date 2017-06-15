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Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor
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Kadızade Mahallesi Otoparkı’nda İlk Kazma Vuruldu

Bayburt Belediyesi Bayburt’ta otopark sorununa çözüm üretecek projelere bir yenisini daha ekledi. Tamamlandığında, Bayburt’un en işlek noktası Cumhuriyet Caddesindeki park sorununa bir nebzede olsa çözüm üretecek olan 100 araç kapasiteli Kapalı Otopark ve Hükümet Meydanı projesinin yapımına geçtiğimiz yıl başlayan Bayburt Belediyesi, Kadızade Mahallesi’nde yapılacak otoparkın da inşasına başladı. Kadızade Mahallesindeki eski Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu’nun yanında bulunan alana yapılacak olan otopark için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kadızade Mahallesi Otoparkı’nda İlk Kazma Vuruldu
15 Haziran 2017 Perşembe 17:25

70 Araç Kapasiteli Olacak

Otoparkın yapılacağı alanda bulunan kullanılamaz durumdaki depo binasının yıkımına başlanırken tamamlandığında 70 araçlık kapasiteye sahip olacak projede çocuklar ve mahalle sakinleri de unutulmadı. Otoparkın üstünde çocuklar için oyun alanları tasarlanırken, mahalle sakinlerinin de çocukları oynarken oturup dinlenebilecekleri  sosyal donatılar oluşturulacak.  Böylece Kadızade Mahallesi oldukça kullanışlı ve komplike bir alana kavuşacak.

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