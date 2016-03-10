Kadınlar gününde farklı program

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlardan hizmet alan yaşlı ve engellilerle birlikte kutlandı.

Bu özel günde özel insanlarımız olan yaşlılar ve engellilerimiz ile fark yaratan bir program gerçekleştirdik.

Öncelikli olarak Bayburt Grup Özel İdare Spor futbolcuları Huzurevimizdeki yaşlıları ziyaret etti. Sonrasında Memur Sen Kadın Kolları Yine Huzurevimizde kalan yaşlılarla güzel vakit geçerdirler. Ak Parti Gençlik Kolları Bayburt Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engelli kadınlarla tek tek görüşerek uzun uzun sohbet ettiler. Daha Sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençleri engelli kadınlara yönelik canlı müzik eğlence programı düzenledi. Kadın engellilerimiz gönüllerince eğlendiler. Programa İl Müdürü Hayrettin PALA Kuruluş Müdürleri Murat KÖSE, Ayetullah MEYDANOĞLU ve personel ile hizmet alan engelli ve yaşlılar ile gönüllüler katıldı.

İl Müdürümüz Hayrettin PALA’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, başta hizmet verdiğimiz, Şehit ve Gazi anneleri, engelliler, yaşlılar ve personelimiz olmak üzere bütün kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.

Bu anlamlı günde Yaşlılara, engellilere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara olan sevgi, ilgi, destek ve empatinin bir gün değil her zaman devam etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

