KADINLAR GÜNÜNDE ANLAMLI ZİYARET

Bayburt Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Kadın kollarından, Dünya Kadınlar Günü’n de anlamlı ziyaret

Bayburt Memur-sen Kadın Komisyonu Üyeleri olarak Eğitim-Birsen Serap ŞEKER, Diyanet-Sen Hilal KİKİ, Bem- Birsen Beyza UÇURUM, Büro Memur- Sen Zübeyde ÇELİK

Kadınlar Günü Münasebetiyle yapmış oldukları açıklamalarda şu konulara değindiler:

“ Sağlıklı bir toplumsal yapılanma, güven veren insani ilişkiler, insanın insanın kurdu değil; yurdu olduğu huzurlu bir toplum için kadınlar hayatın her alanında aktif rol almalı, kendi tabiatları, yaratılıştan getirdikleri hasletleri doğrultusunda yönetimin de, üretimin de, eğitimin de, örgütlenmenin de içinde yer almalıdır. Kadınsız verilen bir kavganın da kadınsız yutulan bir lokmanın da eksik olduğu bilinmelidir. Kadına sadece aile içinde rol biçmek, kabiliyetlerinden toplumu mahrum etmek, çalışma hayatında sadece tek taraflı alan açmak onun şefkat ve kuşatıcılığından bireyleri mahrum etmektir.



Değerleriyle barışık, geçmişiyle bağını koparmamış, aynı zamanda ileri medeniyet düzeyini yakalamış bir toplumun inşası için kadınlar mutlaka toplumsal ve kamusal alanda varlık göstermelidir. Bu konuda kadınları, ayakta sağlam durabilmesi, aile ve iş hayatı arasında parçalanmış görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesi için uygun çalışma ve yaşam şartları oluşturulmalı, bu konuda kadınlar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. “



Bu bağlamda Bizim için sendikacılık, sadece bir maddi kazanım aracı değildir dedik aynı zamanda zedelenen medeniyet değerlerinin düzenlenip sağlamlaştırılması, yön problemi içindeki insanımızın tarihi istikametine döndürülmesinde temel taşlardan olan aileye,anaya ataya verdiğimiz değeri huzur evi ziyaretimizle taçlandırdık.

Ardından Diyanet Sen’in düzenlemiş olduğu kadının İslam’da yeri konulu toplantıya katıldık .Kamuda çalışan bayan personelleri, günün anlam ve önemine binaen ziyaret edip çiçek sunduk.

