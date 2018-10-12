Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, “Uyuşturucu ile Mücadele” de yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sonucunda; 08 Ekim 2018 tarihinde, Merkez İlçe Buğdaylı ve Dikmetaş Köylerinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde, içime hazır vaziyette (510) gram ağırlığında Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş olayla ilgili (3) şüpheli yakalanmıştır.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.