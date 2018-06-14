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JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 179’UNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR
JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 179’UNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR
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JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 179’UNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

İl Jandarma Komutanlığı heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 179’UNCU KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR
14 Haziran 2018 Perşembe 18:39

Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper eşliğinde ziyaretine gelen personel ile bir süre sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Jandarma Teşkilatı’nın 179’uncu Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Albay Kiper’e ve beraberindekilere tebriklerini ileten Vali Pehlivan, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak için Jandarma’nın üstün bir gayret ve özveriyle görev yaptığını ve aynı zamanda teröre karşı da cansiperane mücadeleler ortaya koyduğunu söyledi. Jandarma’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada görevini üstün bir gayret ve özveriyle devam ettireceğini belirten Vali Pehlivan heyet üyelerine çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diledi.

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