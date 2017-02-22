İYC’DEN Rektör Coşkuna ziyaret

Bayburt İlim Yayma Cemiyeti Şubesi başkanı Hüsnü YAĞMUR, Bayburt Müftüsü Kemalettin AKSOY ve beraberlerindeki cemiyet üyeleri Nazmi KARABULUT ve Bilal DURMUŞ, 17 Şubat 2017 tarihinde, Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’u ziyaret etti.

İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi başkanı Hüsnü YAĞMUR, ziyaretlerinde, cemiyetlerine vermiş olduğu destekten dolayı rektör COŞKUN’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.



Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennileri için konuklarına teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK’in de hazır bulunduğu ziyaret, İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi başkanı Hüsnü YAĞMUR’un rektör COŞKUN’a teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.





