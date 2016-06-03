İtfaiye Personelimizden Yangın Tatbikatı..

Bayburt Belediyesi İftaiye Müdürlüğü personeli tarafından Bayburt Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye Personelimizden Yangın Tatbikatı..
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Bayburt Devlet Hastanesi’nde görevli personelin katıldığı yangın tatbikatında, İtfaiye Müdürü Haluk Akkoyunlu, olası bir yangında neler yapılması gerektiğini anlattı.  
 
Hastane bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş, önce itfaiye ekipleri daha sonra da hastane personeli tarafından söndürüldü. Bu sırada personele yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Tatbikat personel tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.


Hastaların Nasıl Tahliye Edileceği Gösterildi


Tatbikatın sonunda olası bir yangın esnasında hastaların nasıl tahliye edileceği de gösterilirken tatbikatın bu bölümü heyecanlı anlara sahne oldu.  Hastanenin üst katında yangında mahsur kalan hastayı itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdivenini pencereye yanaştırarak başarılı şekilde tahliye etmesi sağlık personeli tarafından alkış aldı. Tatbikat bu temsili kurtarma operasyonu ile sona ererken hastane personeli itfaiye ekiplerine bu öğretici tatbikattan dolayı teşekkür ettiler.
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