İtfaiye Ekiplerinden Yangına Anında Müdahale

Bayburt Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye Ekiplerinden Yangına Anında Müdahale
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Karasakal Mahallesi Kaleardıyolu Caddesi'ndeki metruk bir yapıda meydana gelen yangına anında müdahale eden Bayburt Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.


Akşam saatlerinde çıkan yangını mahalle sakinlerinin Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbar etmesiyle kısa sürede olay yerinde giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. 

Etiketler; #BAYBURTA YANGIN
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