İstanbul’daki Kalleş saldırıda Bayburtlu Polis’te Şehit düştü

Acı Haber Bayburta’da düştü İstanbul Beşiktaş’taki Kalleş saldırıda 38 Şehidimiz var...

İstanbul’daki Kalleş saldırıda Bayburtlu Polis’te Şehit düştü
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İstanbul Beşiktaş'ta bölücü terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen kalleş terör saldırısında Bayburtlu Polis Hamit Şahin Şehit düştü.
Bayburt Sorkunlu Köyü nüfusuna kayıtlı Hamit Şahinle birlikte  çok sayıda polisimiz ve sivil vatandaşımızın şehit düştüğü, aşağılık  kalleş saldırıda 38 şehidimiz var. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi, 7'si sivil vatandaşımız, birinin ise kimliği henüz tespit edilemedi. Bu olayın hemen akabinde 10 kişi, daha sonra da yapılan operasyonlar neticesinde 3 kişi daha toplam 13 kişi gözaltına alındı."



Yaralımız da var!
 Öte yandan yoğun bakımda tedavi edilen 14 kişi arasında bir Bayburtlu polis memuru daha var. Çatıksu Köyü nüfusuna kayıtlı Muammer Ateş'in patlamada vücuduna denk gelen şarapnel parçaları ile yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


YEMİN ETTİLER

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