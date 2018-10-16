İstanbul Valisi Vasip Şahin bir dizi ziyarette bulunmak üzere baba ocağı Bayburt’a geldi.

Bayburt programında ilk olarak Bayburt Belediyesi’ne ait otantik tandır evinde Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından ağırlanan Vali Şahin burada bir müddet dinlendikten sonra Bayburt Valiliği’ne geçti. Şahin valilik ziyaretinin ardından Bayburt Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Vali Şahin’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

Bayburt Dört Temel Ayaktan Biri

Memleketi Bayburt’ta bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, Türk kültürünün dört temel ayağından biri ve bu manada kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Bu dört temel işte Ahlat, Kerkük, Harput ve Bayburt'tur. Bu anlamda Bayburt şehri 2 bin yıldır yaşayan bir şehir. Bu şu anlama gelmiyor, bugün küçük bir il, ekonomik olarak çok ilerde olmayan bir il. İşte böyle değil, her zamanın bir yükselişi, bir düşüşü vardır. Ekonomik ve siyasi anlamda ama şehir kültürü hiçbir zaman kaybolmaz. Bu anlamda Bayburt'un öyle bir değeri var” diye konuştu.

Başkan Memiş’e Teşekkür

Kendisine gösterdiği ilgiden ve Bayburt için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Vali Şahin “Bayburt’ta gerçekten güzel şeyler olmuş, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese bir hemşehriniz olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayburt’a Özgü Hediyeler Takdim Edildi

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Mete Memiş Vali Şahin’e Bayburt’un tarihi mekânlarının Bayburt taşından yapılmış bibloları ile yöresel kilim ve Bayburt balı hediye ederken Vali Şahin ise Başkan Memiş’e çini işlemeli biblo hediye etti.

Ziyaret Vali Şahin’in Bayburt Belediyesi şeref defterini imzalaması ile sona ererken, İstanbul Valisi Şahin’e ziyarette Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, Ak Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Turgut Çalışkan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.