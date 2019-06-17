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İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI SAHADA..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenecek olması dolayısıyla seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI SAHADA..
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da bulunan Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve siyasilerimiz Cumhur ittifakına destek için İstanbul’da Bulunan Derneklerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle istişare ediyorlar.

Dernek ziyaretleri yapan Siyasilerimiz 31 Mart seçimlerinde yaşanan olumsuzlukları anlatıp ,23 haziran seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırıma destek istiyorlar.

Hemşerilerimizde bu çalışmalardan memnun olduklarını belirtiyorlar.Çalışmaları yürüten siyasilerimiz,Bayburt’ta bulunan İstanbul seçmelerinin İstanbul getirilmesi ve oy verdirilmesine yönelik ciddi gayret sarf ediyorlar.

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