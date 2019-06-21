İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için İstanbul da seçim çalışması yapan Bayburt protokolü bu akşam Bayburt Demirözü Kalecik Köyü ve Gökçedere Beledesi Derneğinde çalışma yaptılar.

Çalışma toplantısına,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın , Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır İstanbul seçimlerine dair siyasi mesaj verdiler.

Kalecik Köyü Dernek Başkanı Dursun Sağlam ve Gökçedere Beledisi Dernek Başkanı Hayrettin Akgün ve hemşerilerimiz Cumhur ittifakına tam destek verdiklerini ifade ettiler.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur seçim çalışmalarında destek olan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti ve Binali Yıldırıma sizlerin desteği malum,sizlerden komşularınıza,arkadaşlarınıza seçimin önemini anlatmanızı ve Binali Yıldırıma destek olmalarını sağlamalarını bekliyorum dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Hemşerilerimizin ilgi ve alakasına teşekkürlerini ifade ederek,seçimlere yönelik mesaj verdi.

Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt derneklerinin tamamına yakınıyla buluştuklarını belirterek ,23 Haziran günü Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz dedi.

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat İstanbul’daki seçim çalışmalarına değindi ve Bayburt’a tatil için giden Hemşerilerimizin İstanbul’a oy verebilmesini sağlamak için çok sayıda hemşerimizin ulaşımını nasıl sağladıklarını anlattı.Polat açıklamasında “Değerli hemşerilerim sizlerden oy isteyecek değilim sizler zaten gerekeni yapacaksınız.Sizlerden eş dost ve arkadaşlarınızdan Binali Yıldırım için oy isteyin.”dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın hemşerilerimize hitaben yapmış olduğu konuşmada,Cumhur ittifakının başarısının Ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlatarak,Millet ittifakının ,kimlerle işbirliği yaptığına vurgu yaptı.

Kalecik Derneğindeki programın ardından,Gökçedere Beldesi Derneğine giden protokol heyeti coşkuyla karşılandı.

Gökçedere Derneğinde hemşerilerimizle hasbihal ettiler. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezciye Bayburt Belediye Başkanı seçildiği için tebriklerini sundular.Pekmezci kendilerine sıcak bir karşılama yapan Gökçedereli hemşerilerimize teşekkürlerini ifade ettiler.