İstanbul Bahçelievler’de 600 STK Halk oylaması için Evet açıklaması yaptı.

İstanbul Bahçelievler “Sivil düşünce ,Milli duruş” platformu “SDMD”önderliğinde Bahçelievler Nurettin topçu Kültür Merkezinde 600 Sivil toplum kuruluşu,140 Çatı örgütle Referandum öncesi bir araya gelerek Referandumda “Evet” yönünde karar aldılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler’de faaliyet gösteren 13 Köy Derneğiyle bu platformun “Evet” açıklaması kararına katıldılar.

SDMD Platformu Başkanı Basın açıklamasında:

Gerekçe olarak ,Bizler bu bildiriye imza atan Dağ gibi imanı ve Millet sevgisi olan ,Bahçelievler’de faaliyette bulunan Sivil toplum ve düşünce kuruluşları;yaklaşmakta olan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa Halk oylaması öncesi duruşumuzu aziz Milletimizle paylaşmak zorundayız dedi.

Düşündük, taşındık,ölçtük,biçtik;hakikate eriştik!! Dostu gördük Düşmanı bulduk!!

Derdi Millet olanın Kararı Evet olur…

Siyonist güçler kurdukları kukla sistemler Ülkemizdeki siyasi düzenikendi arzu ve emellerine uygun olarakşekillendirmek istemektedirler.bu boyunduruktan kurtulmaya çalıştığımız her dönemde yeni bir yıkımprojesi ile karşımıza çıkmışlardır.

Türkiye kendi anayasasını da kendi kendi yönetim şeklinde kendisi yapacak güçtedir.Biz “İlhamını sömürgeci Batıdan değil,kendi tarihinden ve istikbalinden alan”bir Devlet düzeni ile adına dünya denenalemde süpergüç olmaya muvaffak olacağız.

Devleti ebed müddet için ve dahi 15 Temmuzların yaşanmaması için ,

Bahçelievlerde Millet olarak " EVET, EVET ,EVET" diyoruz dedi.