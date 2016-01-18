İsmail Öz gençlere selendi

Mutluluğunuzu Dünyevi hazlar üzerine kurmayın,içselleştirilmiş bir hayat yaşayın dedi.
Sosyolog Yazar İsmail Öz bilgi yarışmasına katılan çocuklarımıza okumak ve yaşamak üzerine önemli bilgiler verdi.
Bayburt kültür ve yardım derneğinin düzenlediği bilgi yarışmasında sosyolog yazar İsmail Öz Yarışmaya katılan çocuklarımıza seslenerek Okumanın ve çalışmanın önemine değindi.
Mutluluğunuzu Dünyevi hazlar üzerine kurmayın,içselleştirilmiş bir hayat yaşayın dedi.
Mutluluğunuzu Dünyevi hazlar üzerine kurmayın,içselleştirilmiş bir hayat yaşayın dedi.
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