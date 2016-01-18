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İsmail Öz gençlere selendi

Sosyolog Yazar İsmail Öz bilgi yarışmasına katılan çocuklarımıza okumak ve yaşamak üzerine önemli bilgiler verdi.

İsmail Öz gençlere selendi
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 Bayburt kültür ve yardım derneğinin düzenlediği bilgi yarışmasında sosyolog yazar İsmail Öz Yarışmaya katılan çocuklarımıza seslenerek Okumanın ve çalışmanın önemine değindi.

Mutluluğunuzu Dünyevi hazlar üzerine kurmayın,içselleştirilmiş bir hayat yaşayın dedi.

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