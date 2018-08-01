Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen beraberindeki heyetle birilikte Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş İşliyen ve berberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu ve Bayburt saat kulesi biblosu hediye etti.

İşliyen ve beraberindekiler ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür ederek Hadislerle İslam isimli ansiklopedi seti takdim ettiler.

Belediye Başkan’ı Mete Memiş’in Türkiye Diyanet Vakfına Kurban bağışında bulunduğu ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’e TDV Şubeler Koordinatörü Yavuz Kocamış, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve Bayburt İl Müftü Yardımcısı Zeki Kaya eşlik etti.