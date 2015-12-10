İşkurdan Bilgilendirme Toplantısı

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca Toplum Yararına Program kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışanlara bilgilendirme ve İş Arama Becerileri semineri düzenlendi.

Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda iki oturum olarak gerçekleştirilen seminerlere TYP kapsamında çalışan yaklaşık 900 kişi katıldı. Seminerde katılımcılara; İŞKUR’un hizmetleri, kendilerinin yararlanabileceği teşvikler ve meslek edindirme kursları hakkında bilgiler verilerek iş arama sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar anlatıldı. Bayburt’taki iş piyasası ve iş yaşamı hakkında da bilgilendirme yapıldı. 2015 yılında yapılan İşgücü Piyasası Analizi çalışmasından alınan bilgilerle, ilde en çok talep edilen meslekler ve açık iş oranı yüksek sektörler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Toplum Yararına Program kapsamında çalışan katılımcılara katılmış oldukları progr

amdaki görev ve sorumlulukları da anlatıldı.