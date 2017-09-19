İŞKUR’DA ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Bayburt’ta İŞKUR tarafından kurumlarda Toplum Yararına Çalışma Programlarında çalışan geçici işçilerinin süresi 3 ay daha uzatıldı.
Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katkılarıyla bin 600 kişinin geçici süreyle istihdam edildiği 6 aylık süren programın 9 aya çıkarıldığını belirtti.
Kahveci ; “ Bayburt Çalışma ve İş Kurumu tarafından kamu kurumlarında çalışan 1600 kişinin 6 ay süreyle devam eden Toplum Yararına Çalışma Programları(TYÇP) 9 aya çıkarıldı.” dedi
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