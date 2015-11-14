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İŞKUR İŞ ARAMA BECERİ SEMİNERİ DÜZENLEDİ

BAYBURT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

İŞKUR İŞ ARAMA BECERİ SEMİNERİ DÜZENLEDİ
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 Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)  İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca Toplum Yararına Program kapsamında çalışanlara, bilgilendirme ve İş Arama Becerileri semineri düzenlendi.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerlere TYP kapsamında çalışan yaklaşık 400 kişi katıldı. Seminerde katılımcılara; İŞKUR’un hizmetleri, kendilerinin yararlanabileceği teşvikler ve meslek edindirme kursları hakkında bilgiler verilerek iş arama sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar anlatıldı. Bayburt’taki iş piyasası ve iş yaşamı hakkında da bilgilendirme yapıldı. 2015 yılında yapılan İşgücü Piyasası Analizi çalışmasından alınan bilgilerle, ilde en çok talep edilen meslekler ve açık iş oranı yüksek sektörler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Toplum Yararına Program kapsamında çalışan katılımcılara katılmış oldukları programdaki görev ve sorumlulukları da anlatıldı.



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