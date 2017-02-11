İŞKUR İL MÜDÜRÜNDEN ÇAĞRI MERKEZİNE ZİYARET

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü M. Abdullah KAHVECİ Bayburt’ta hizmete başlayan, İŞKUR ve CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri ile meslek edindirme kursu kapsamında ortaklaşa yürütülen Digitürk Çağrı Merkezini ziyaret etti.



İl Müdürü; kurs ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada bu meslek edindirme kurslarının, özellikle gençlerin meslek edinerek kalıcı istihdamını artırmak amacıyla düzenlendiğini ve ilimize yeni iş imkânları oluşturmak amacıyla bu tür programlara devam edileceğini söyledi.

İl Müdürü M. Abdullah Kahveci yaptığı açıklamaların ardından kursiyerlere iyi dilek ve teme

Ziyaretinde kursiyerlerin talep ve beklentilerini dinleyen İl Müdürü Kahveci; kursiyerlere, kendilerinin programının istihdam garantili olduğunu ve kursun sonunda istihdam edileceklerini bildirdi.İl Müdürü; kurs ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada bu meslek edindirme kurslarının, özellikle gençlerin meslek edinerek kalıcı istihdamını artırmak amacıyla düzenlendiğini ve ilimize yeni iş imkânları oluşturmak amacıyla bu tür programlara devam edileceğini söyledi.İl Müdürü M. Abdullah Kahveci yaptığı açıklamaların ardından kursiyerlere iyi dilek ve teme nnilerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.