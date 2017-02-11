İŞKUR EV ZİYARETLERİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun başlattığı “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında İl Müdürü M. Abdullah Kahveci çat kapı ev ziyaretlerine başladı.
Şehit, Gazi, Engelli, İşsiz ve Emeklilerimizi evlerinde ziyaret eden İl Müdürü; vatandaşlarımızla sohbet ederek dertlerini dinledi. Ev sahipleri, devletin sıcak ve şefkatli yüzünü yanlarında görmekten ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İŞKUR İl Müdürü M. Abdullah Kahveci, çat kapı ev ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.
Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü M. Abdullah KAHVECİ “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında ev ziyaretleri yaptı.
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