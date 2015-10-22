İŞKUR BAYBURT’TA 2700 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde 2700 kişiyi istihdam edecek.

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Akdeniz; “ Bayburt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü olarak istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde ilimizde bu dönem istihdam edilecek personel ihtiyacı konusunda Ağustos ve Eylül aylarında bir ön çalışma hazırladık.

Yapılan ön çalışma doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzden bu yıl için 15.06.2016 tarihine kadar çalıştırılmak üzere 2700 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğünde bünyesinde 6 ay çalışan işçilerin sürelerinin uzatılması talebimiz üzerine çalışanların süreleri 3 ay daha uzatılarak 9 aya kadar tamamlayacaklardır. Genel Müdürlüğümüz talep ettiğimiz sayıda düşünme yapmadan tümünü onayladı. 2700 yeni kontenjan için 32 milyon 400 bin lira, Orman İşletme bünyesinde süresi uzatılan kontenjan içinde 424 bin 500 lira toplamda 32.824.500 Lira Bayburt ilimize tahsis edilmiş, bu ödenekler asgari ücret artışına göre artırılacaktır.

Bayburt bu kontenjan sayıları ile nüfus oranına göre en fazla TYP kapsamında istihdam olan il oldu. Geçen yıl, bu dönem bize tahsis edilen kontenjan sadece 1000 kişiydi. Daha sonra proje takvimi uyarınca duyurusunu yaptığımız üzere 12-21 Ekim tarihleri arasında aldığımız müracaatlardan merkez, ilçe ve beldelerde çalışmak üzere müracaat edenlerin tamamı her hangi bir ayrım yapılmaksızın işe başlatılmıştır. Köy okulları ile köyde çalışanlar noter huzurunda kura ile işe başlatılmıştır.

Köy kontenjanlarına müracaat edenler ise noter huzurunda kura ile tespit edildikten sonra iş başı yapmışlardır. Bu vesile ile Bayburt’ta istihdam, işsizlere mesleki tecrübe ve kendini geliştirmek konusunda büyük bir mesafe kat edilmiş ayrıca 32.824.500 Lira Bayburt ekonomisine girdi sağlamıştır.

Taleplerimizin tamamını karşılayan Hükümetimize, Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve Sayın Vekilimize şükranlarımızı sunuyor, İlimize hayırlı olmasını diliyorum.”