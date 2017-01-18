Isıtmalı Otobüs Duraklarının Kurulumuna Başlandı

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden Bayburt’ta ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçildi. Bayburt Belediyesi’nce kış mevsiminde şiddetli soğukların yaşandığı şehirde vatandaşların dolmuş beklerken üşümemeleri için hizmete açılacak olan ısıtmalı otobüs duraklarının kurulumuna başlandı. Kurulumuna Cumhuriyet Caddesi’nden başlanan duraklar şimdilik 6 noktada olacak.

Isıtmalı durak uygulamasının Bayburt’ta toplu taşımayı sıklıkla kullanan vatandaşların soğuk çilesini ortadan kaldıracağını ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’ta vatandaşların artık soğuk kış şartlarında dolmuş beklerken üşümeyeceğini belirterek, bu durakların Bayburt gibi kışın sert geçtiği şehirlerde bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Durak sayısının şimdilik 6 adet olduğunu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlara kurulacağını sözlerine ekleyen Başkan Memiş sayının zamanla artabileceği bilgisini verdi.