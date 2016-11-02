İSA BÜLENT KAYA İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden, Polis Başmüfettişliği görevine atanan İsa Bülent Kaya için veda yemeği düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde kendisi için verilen veda yemeğinde konuşan İsa Bülent Kaya görev yaptığı yerlerden ayrıldıktan hem maddi hem de manevi anlamda muhasebe yaptığını ifade ederek, “Bayburt’ta ben dostlar edindim. Burada kurduğum dostluklar inşallah ömür boyu devam edecek. Bayburt bana bunu gösterdi. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşürüz.” dedi.Vali İsmail Ustaoğlu ise kendisiyle 5 aya yakın bir zaman çalıştıklarını belirterek, “Geldiğim günden beri kendisinin mesai arkadaşlığı içerisindeki görev anlayışı, soğukkanlılığı, olaylara yaklaşımı ve mesleki tecrübesine ben de bizzat şahidim. Tüm bunların ötesinde burada bulunan mesai arkadaşlarımızın biraz önce kendisi hakkında söyledikleri sözler, üç yıllık görev süresi içerisinde bırakmış olduğu intiba her şeyin ötesinde herkese nasip olmayacak bir durum. Bu anlamda ben kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, Polis Başmüfettişliği görevine atanan İsa Bülent Kaya’ya el işi süslemeli tabak hediye ederek hizmetleri için teşekkür etti.Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde düzenlenen yemeğe Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi ER ve ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve eşleri katıldı.