İş görmezlik ödenekleri protokolü imzalandı

Bayburt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bayburt Belediyesi arasında, geçici İş göremezlik ödeneklerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin protokol imzalandı.

SGK Bayburt İl Müdürlüğü ile Bayburt Belediye Başkanlığı arasında sigortalılara İşveren tarafından istirahatli oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin protokol imzalandı.



Protokol SGK İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Bayburt Belediye Başkanlığı adına Başkan Mete Memiş tarafından imzalandı.



İmzalanan bu protokol, SGK ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenlerinden biri olan Bayburt Belediye Başkanlığı arasında sigortalılara İşveren tarafından istirahatlı oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.



Bayburt Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, imzalanan protokolle ilgili şu bilgileri verdi:



"5510 sayılı kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Sosyal Sigorta İşlemleri yönetmeliğinde de; “ İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesini kuruma ibrazından sonra, işverenin kuruma olan borcuna, borcu olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır."



Nuhoğlu protokolün amacının, İşveren tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin zaman, işgücü ve emek kaybına yol açmayacak şekilde SGK hesabına sigortalıya zamanında ödenmesini sağlamak, ve yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve SGK’nın ikincil mevzuatına uygun olarak SGK adına İşveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesini veya istisnai durumlarda iadesini sağlamak olduğunu ifade etti.



Nuhoğlu ayrıca, “Temennimiz toplu iş sözleşmesi yapan tüm işyerleri ile bu protokolü imzalayarak vatandaşlarımızın kuruma gelmeden geçici iş göremezlik ödeneklerini almasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, hızla gelişen teknolojik alt yapısıyla birlikte hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek ve sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını son hızıyla sürdürmektedir” dedi.

İmzalanan protokol sonrasından taraflar birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.