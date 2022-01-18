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Iraklı mülteci kardeşlerden Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyareti

Bayburt’ta 7 yıldır uluslararası koruma altında bulunan Iraklı göçmenler Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyaretinde bulundu.

Iraklı mülteci kardeşlerden Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyareti
18 Ocak 2022 Salı 16:22

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’ta 7 yıldır uluslararası koruma altında bulunan Iraklı göçmenler Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyaretinde bulundu.

Lina Gorgees Yalda Yalda ve Eva Gorgees Yalda Yalda isimli kız kardeşler yedi yıldır geçici koruma statüsü altında bulundukları Bayburt’tan güzel anılarla ayrılıyor. Yaşantılarına Kanada’da devam edecek kardeşler Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim nezdinde Bayburt halkına teşekkürlerini bildiren ikili, Bayburt’tan unutulmayacak anılarla ayrıldıklarını belirtti. Yalda kardeşler, Bayburt’ta bulundukları süre zarfında güzel anılar biriktirdiklerine dikkat çekerek en çok Türk halkının misafirperverliği ve yardımseverliğinden etkilendiklerini dile getirdi.

Yalda kardeşler 7 yıllık süreç boyunca hiçbir zorluk yaşamadıklarına da vurgu yaparak tüm destekleri dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’e teşekkürlerini yineledi.

Vali Epcim ise Yalda kardeşlere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek kendilerini Bayburt’un iyi niyet elçisi olarak Kanada’ya uğurladıklarını söyledi. İkiliye bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileyen Vali Epcim, Bayburt halkına da yardımseverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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Iraklı mülteci kardeşlerden Vali Cüneyt Epcim’e veda ziyareti
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