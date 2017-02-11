İnsani Yardım Vakfı’ndan Başkan Memiş’e Şükran Plaketi

İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, İlhami Polat’a çalışmalarında başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür eden İHH Bayburt Şubesi Başkanı Polat ise, Belediye Başkanı Memiş’e görevlerinde başarı temennisinde bulunarak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “Halep’ e Yol Açın” kampanyasına verdiği destekten dolayı şükran plaketi takdim etti.