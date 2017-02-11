Yavilioğlu’ndan Başkan Memiş’e Ziyaret
Yavilioğlu’ndan Başkan Memiş’e Ziyaret
0
DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret
DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret
0
0
Bayburt'a değer katmaya devam edeceğiz
Bayburt'a değer katmaya devam edeceğiz
0

İnsani Yardım Vakfı’ndan Başkan Memiş’e Şükran Plaketi

İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, İlhami Polat’a çalışmalarında başarılar diledi.

İnsani Yardım Vakfı’ndan Başkan Memiş’e Şükran Plaketi
Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür eden İHH Bayburt Şubesi Başkanı Polat ise, Belediye Başkanı Memiş’e görevlerinde başarı temennisinde bulunarak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “Halep’ e Yol Açın” kampanyasına verdiği destekten dolayı şükran plaketi takdim etti.
İlgili Galeriler
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.