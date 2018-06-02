Cumhurbaşkanı adayı,Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingine katılan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e tepki gösterdi.

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek.Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun." dedi.

İncenin Apoletlerini sökmekle tehdit ettiği bu Komutan Kimdir?

Bu Komutan Bayburt’un , Dedem korkut diyarının yiğit evladıdır.15 Temmuz darbe kalkışmasında “Nerdesin Gözaltına Alınacaksın diyen Hain Darbeci Semih Terzi'ye, bizde kapıya gelene sıkılmaz,nerdesin söyle ben galeyim o..... çocuğu diyen adamın adıdır.

Afrin zaferinin arkasındaki kahraman komutandır. Fırat Kalkanı Harekatı'nın kahramanıdır.

Bayburtlu bu Komutan hakkında basında şunlar yazıldı:

Zerre reklama tamah etmedi. Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı. Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi. Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı. Askerlere babalık yaptı. Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı. Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi. Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti. Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı ve Çayını elinden hiç bırakmadı.

İnce’nin tehdidinden sonra Sosyal Medya yıkıldı..

Sosyal Medyada yazılanlardan bazı örnekler..

-İnce sen Yalova'da bağ yap rakı iç hadi oradan ne anlarsın ülke yönetmekten…

-Senin apoletlerini ABD, YPG, PKK, NATO, FETÖ sökemedi, Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin. Değil apoletini sökmek bu millet senin üniformanın bir düğmesine bile dokundurmaz Temel komutanım!!

- Paşaların şahı BAYBURT ölümüne Yanında…

-Bayburt'umuzun evladı, Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği 2.Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökecek delikanlı daha doğmamıştır….

-Bayburt'umuzun evladı, Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği 2.Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökeceğin, ciğerini sökeriz….

-Pardon bu adama neremizle gülecek….tik…

- Rabbim ömrüne ömür katsın Paşam seninleyiz…

- Değerli Hemşehrimiz 15 Temmuz Kahramanı,Afrin Operasyonunu Zafere Ulaştıran Paşamıza Dil Uzatan İnce Kılıklı Adam Müsvettesi Unutma...!Nerdesin Gözaltına Alınacaksın diyen Darbeci Semih Terzi'ye,bizde kapıya gelene sıkılmaz,nerdesin söyle ben geleyım o.çocuğu diyen adamın adıdır…

- "Senin apoletlerini sökeceğim" cümlesini çok basit bir cümle olarak görmeyelim…

- Bir Bayburtlu olarak böyle çirkin sözleri,kınıyorum.Çok değerli paşamıza hakaret etmesine asla kabul etmiyorum…

-Bu sözleri asla unutmayacağız..

-Cephede gaza bayraklarını açanları görevden almak isteyenler milletimizin çelikten iradesi karşısında diz çökerler.

Bu vatan kimin şiirinde şair şöyle sesleniyor

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.