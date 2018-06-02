 ﻿
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
0
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
0
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
0
banner399

İnce, seçilirsem 30 Ağustosta Metin Temel'in Apoletlerini sökeceğim dedi..

Cumhurbaşkanı adayı,Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingine katılan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.

İnce, seçilirsem 30 Ağustosta Metin Temel'in Apoletlerini sökeceğim dedi..
02 Haziran 2018 Cumartesi 19:24

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e tepki gösterdi.

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek.Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun." dedi.

İncenin Apoletlerini sökmekle tehdit ettiği bu Komutan Kimdir?

Bu Komutan Bayburt’un , Dedem korkut diyarının yiğit evladıdır.15 Temmuz darbe kalkışmasında “Nerdesin Gözaltına Alınacaksın diyen Hain Darbeci Semih Terzi'ye, bizde kapıya gelene sıkılmaz,nerdesin söyle ben galeyim o..... çocuğu diyen adamın adıdır.

Afrin zaferinin arkasındaki kahraman komutandır. Fırat Kalkanı Harekatı'nın kahramanıdır.

Bayburtlu bu Komutan hakkında basında şunlar yazıldı:

Zerre reklama tamah etmedi. Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı. Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi. Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı. Askerlere babalık yaptı. Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı. Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi. Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti. Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı ve Çayını elinden hiç bırakmadı.

İnce’nin tehdidinden sonra Sosyal Medya yıkıldı..

Sosyal Medyada yazılanlardan bazı örnekler..

-İnce sen Yalova'da bağ yap rakı iç hadi oradan ne anlarsın ülke yönetmekten…

-Senin apoletlerini ABD, YPG, PKK, NATO, FETÖ sökemedi, Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin. Değil apoletini sökmek bu millet senin üniformanın bir düğmesine bile dokundurmaz Temel komutanım!!

- Paşaların şahı BAYBURT ölümüne Yanında…

-Bayburt'umuzun evladı, Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği 2.Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökecek delikanlı daha doğmamıştır….

-Bayburt'umuzun evladı, Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği 2.Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökeceğin, ciğerini sökeriz….

-Pardon bu adama neremizle gülecek….tik…

- Rabbim ömrüne ömür katsın Paşam seninleyiz…

- Değerli Hemşehrimiz 15 Temmuz Kahramanı,Afrin Operasyonunu Zafere Ulaştıran Paşamıza Dil Uzatan İnce Kılıklı Adam Müsvettesi Unutma...!Nerdesin Gözaltına Alınacaksın diyen Darbeci Semih Terzi'ye,bizde kapıya gelene sıkılmaz,nerdesin söyle ben geleyım o.çocuğu diyen adamın adıdır…

- "Senin apoletlerini sökeceğim" cümlesini  çok basit bir cümle olarak görmeyelim…

- Bir Bayburtlu olarak böyle çirkin sözleri,kınıyorum.Çok değerli paşamıza hakaret etmesine asla kabul etmiyorum…

-Bu sözleri asla unutmayacağız..

-Cephede gaza bayraklarını açanları görevden almak isteyenler milletimizin çelikten iradesi karşısında diz çökerler.

Bu vatan kimin şiirinde şair şöyle sesleniyor

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Restorasyonu Süren Tarihi Bayburt Evleri gün yüzüne çıkıyor..
Sonraki Haber
İnce, seçilirsem 30 Ağustosta Metin Temel'in Apoletlerini sökeceğim dedi..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.