İMZA ATARAK TERÖRE DESTEK VERİYORLAR

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Özbey, 1128 sözde akademisyenin imza attığı ve basın açıklaması yaparak terör propagandası yapanlara çok sert tepki gösterdi. Sendi Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Özbey; "Dün “Ordu Göreve” diyenler bugün terörün emrine girme derdindeler" dedi. İşte Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fikret Özbey’ in açıklaması:

Türkiye, sahip olduğu potansiyel ve egemen coğrafyası ile bir çok fırsat ve imkana sahip olmak yanında ihanetin asli replik olduğu kirli oyunlara dayalı risk ve tehditlerle mücadele tarihine de sahiptir. Vesayet paradigmasının ve organizasyonunun çöküşünü sağlayan demokratikleşme, özgürleşme ve sivilleşme hamlelerinin zirve yaptığı özellikle son on yıllık dönemde, risk aparatları ve tehdit araçları arasındaki nöbet değişimleriyle huzur limanına giden geminin alabora olması için yapay fırtınalar devreye sokuldu.



"TERÖR ÜRETME UZMANI İŞBİRLİKÇİLERE “GÖREVE DÖNÜN” DAVETİYESİ GÖNDERİLDİ"



"Bu kapsamda hayata geçirilen Gezi Parkı kalkışması, 17-15 Aralık darbe girişimi, Kobani mazeretli 6-8 Ekim ayaklanma provaları akamete uğrayınca, Türkiye’nin yenilenme arayışlarını, “Yeniden Büyük Türkiye” hedefli çabaları bertaraf etmek için eski tetikçilere, terör üretme uzmanı işbirlikçilere “göreve dönün” davetiyesi gönderildi. Bu daveti yapanlar ve davete uyanların içinde bulunduğumuz dönemdeki ortak çalışması; bazı il ve ilçelerimizde hendek terörünün hayata geçirilmesi ve bu terör yönteminin siyasetten, akademiye, medyadan, ekonomiye farklı mecralar üzerinden desteklenmesidir. 1 Kasım seçimleriyle siyasi istikrarın yeniden sağlanması, ekonomik istikrarsızlık riskinin sonlandırılması, özelde Türkiye’ye dair hesapları olanların hayallerini kâbusa dönüştürmüştür. Bu kabustan kurtulmak için Çözüm Süreci ile birlikte oluşan huzuru hendeklere gömmeye karar verenler ve bu kararın icrasında sorumluluk alanlar, bir şekilde kendilerini ifşa ederek kirli tezgahların sahiplerinin personel sistemine dahil olma heyecanlarını deklare ediyorlar.



“İHANET PAKTI”



"Bunun en son örneği, imzalarını terör tüccarlarının malı haline getiren sözde 1128 akademisyenin, akademik unvanlarını terörün emrine verdiklerini itiraf ettikleri bildiridir. Bu bildiri, 28 Şubat ve benzeri süreçlerde “ordu göreve” pankartlarının altına konuşlanan akademisyen görünümlü vesayet aklı, bugün de “insan”, “insan hakları” ve insan onuru” kavramlarıyla makyajlanmış bir bildirinin altında “ihanet paktı” olarak arz-ı endam etmeye çalışıyor. Görmediği yeri hayal ederek manzara resmi çizenlere sanatçı, gitmediği yerin ahvalini vehimleriyle anlatana ise ya tezgahçı, ya da yalancı denir. Kendi kalemlerinden çıkmışsa ihanetin, başka bir kalemin altından çıkmışsa kalem sahiplerine esaretin belgesi hükmündeki bildirinin altındaki imzaların sahipleri; “Devletin suçuna ortak olmayacağız” gibi iddialı cümlelerle, terör örgütünü aklama telaşını gizlemeye çalışıyorlar. Kamu düzeninin tesisine katkı sunmak yerine, çocuktan, kadına, gençten yaşlıya büyük bir insan kitlesini mağdur eden terör eylemine, hendek terörüne, terör iklimine “akademik katık olmak” tercihlerini ortaya koyuyorlar. PKK’nın dün ve bugün gerçekleştirdiği, yarın da yapmaya devam etmeye tevessül edeceği kirli operasyonları, terör faaliyetlerini perdelemek için canhıraş çaba sarf ediyorlar."



"TERÖR TAŞERONLARININ AMELESİ OLDUKLARI TESCİLLEYEN TOPLU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ"



"Altında imzaları bulunan cümlelerle “Hendek terörüne izin verin yoksa uluslararası kurumları hayata geçiririz” tehdidi savuran bu zevatın iftira ve ithamlarla bezediği bildiri, imzası bulunanların terör taşeronlarının amelesi oldukları tescilleyen toplu işe giriş bildirgesidir. Terör örgütünü ve destekçisi siyasi uzantılara terörü terk etme çağrısında bulunamayan bu zevat, akademik dünyayı terk etme tercihini ciddi ciddi düşünmelidir. Çocukların eğitimsiz kalmasına, hastaların tedaviden yoksunluğuna, insanların huzursuz olmasına neden olan hendekleri kazanlara ve hendek siyaseti yapanlara “hendekleri kapatın” daveti yapamayanları, çenelerini kapatmaya davet ediyoruz. Terör örgütüne “silah bırakın, silahları teslim eden” deme cesaretini gösteremeyenlerin, terör baronlarının ve taşeronlarının esaretinde olduklarını itiraf edenleri, üniversitelerdeki gençlerimizin yakasını bırakmaya, kadrolarını ve unvanlarını millet için, birlik için, beraberlik, kardeşlik ve eşit vatandaşlık için ter akıtacak insanlara teslim etmeye çağırıyoruz. Bu ülkenin vesayetten kurtulmasına, demokrasiyle buluşmasına, ötekileştirme aparatlarını çöpe atmasına, özgürleşmesine, normalleşmesine ve sivilleşmesine katkı sunan, paydaş olan, birçok alanda öncülük yapan Memur-Sen olarak; bu ihanet bildirisinin, esaret bildirgesinin altında imzası bulunanlara bir hatırlatma yapıyor ve uyarıyoruz. “Ordu Göreve” pankartlarını geri dönüşümü imkansız atıklar arasına gönderen millet, “hendek terörünü destekle” çağrılı bildirinizi de aynı yere gönderecektir.