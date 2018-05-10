Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Görsel İletişim Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi İmran Uzun, fotoğraf sanatındaki 30. Yılı dolayısıyla ‘Bir Gözüm Hep Dışarıdaydı/ 30+10” isimli bir sergi açtı.

Bayburt Üniversitesi’nin 10. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fuaye Alanı’nda açılan sergide Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Bayburt’ta fotoğraflanan 40 eser yer aldı. Fotoğraf sanatında 30. yılını geride bırakan Uzun, serginin 30 yıllık sanat hayatına atfen 30; Bayburt Üniversitesi’nin kuruluşunun 10. yılına atfen 10 fotoğraftan oluştuğunu dile getirdi. Sergi ismi hakkında açıklamada bulunan Uzun, çocukluk yıllarında annesinin kendisine sürekli tekrar ettiği “Bir gözün hep dışarıda oğlum!” sözünü unutamadığını ve bu kişilik özelliğinin sanat hayatında belirleyici olması dolayısıyla serginin isminde somutlaştığını ifade etti.

Çok sayıda ziyaretçinin eserleri incelediği serginin açılışına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ile Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in yanı sıra, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.