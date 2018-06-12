Türkiye genelinde imara aykırı yaklaşık 13 milyon mülk ile ilgili ihtilafların giderilmesinin amaçlandığı İmar barışının kapsamı ve yapı kayıt belgesi hakkında bazı bilgiler şu şekildedir.

* Yapı kayıt belgesi almak isteyen vatandaşlar 8 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında sadece e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru bedeli olarak arsa değeri esas alınarak konutlarda yüzde 3, ticari alanlarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Belediyeler, kaymakamlıklar ve tapu kadastro müdürlüklerinde imar barışı konusunda bilgilendirme yapılabilecek ve vatandaşlar bilgi alabilecekler. Vatandaşlar ayrıca ALO 181 çağrı hattını arayarak yardım alabilecekler.

* Yapı kayıt belgesi alınan yapılara elektrik su ve doğalgaz bağlatma işlemleri yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi ruhsat değildir, sadece yapının varlığını ispatlayan bir belgedir.

* 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kentsel ve kırsal alandaki tüm yapılar imar barışı kapsamına alınıyor. İstanbul’da Boğaz şeridi, Süleymaniye çevresi ve Çanakkale Gelibolu gibi bazı yerler bu kapsam dışındadır. Ayrıca başkasına ait arsalar üzerine yapılan yapılar ve hazineye ait olup sosyal donatı alanı olarak tahsisli arsalar üzerine yapılan yapılara kayıt belgesi düzenlenemeyecek. Bunun dışındaki tüm yapılar barış kapsamındadır.

* Hedefimiz devletle olan bu ihtilaflı durumu ortadan kaldırıp sorunu çözmektir. İmar barışı, afet risklerine hazırlık kapsamında, yapıların kayıt altına alınarak yasallık kazandırılması çalışmasıdır. İmara aykırı yapıların büyük kısmını 2000 yılı öncesinde yapıldı. Mahkemelerde bu yapılarla ilgili vatandaşlar ve belediyeler arasındaki anlaşmazlık dosyaları birikmiş halde.

* Kat mülkiyeti bulunmayan yapılar bu işlemden sonra kat mülkiyeti yapabilirler. Bunun için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında bulunan yol, yeşil alan gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Kat mülkiyeti için yapı kayıt belgesi alınırken ödenen bedel kadar ilave bir bedel ödenecek.

* Hazine arazileri üzerinde yapılan yapılara da kayıt belgesi verilebilecek. Ancak özel kanunlarla belirlenen alanlar da satış yapılamayacak.

* Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri, yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Bakanlığa müracaat edebilecek ve arsa rayiç bedel üzerinden satın alabilecektir.

YANLIŞ BEYANDA CEZA YAĞACAK

* Belediyelerin özel mülkiyetine inşa edilen yapılara belge alınabilecektir.

* Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapıların yıkılma endişesi son bulacak ancak deprem afet gibi etkenlerde mülk sahipleri sorumlu olacaktır. Burada beyan esas alınmaktadır. Müracaatlarda vatandaşların kendi beyanları esastır.

* Çok katlı yapılarda ruhsat veya kullanım izin belgesi yoksa başvuru yapıldığı takdirde tek bir yapı için ücret alınacaktır. Ücret kat maliklerine dağıtılabilecektir.

YAYLA VE MERALARA BELGE

* Meralarda kayıt belgesi alınabilecek ancak arsa satışı ve devri yapılamayacak.

* Kadastro görmeyen şahıs alanları için de yapı kayıt belgesi için müracaat yapılabilir. Tüm koruma alanları buna dâhildir.

* Yapı kayıt belgesi, yapının varlığına dair bir kayıttır. Hazine arazisinde bulunan yapılar maliklere satıldığı takdirde emlak vergisi alınacak. Mera ve yaylalardaki yapılarda emlak vergisi alınamayacak.

* Müşterek arazi üzerine yapılan yapılarda mülkiyet ihtilafında yaşanması durumunda, maliklerden herhangi birinin müracaatı halinde kayıt belgesi verilir.

* Hazine arazisi üzerinde olan yapılarda özel yerler varsa belge alınabilecek ancak satışı mümkün olmayacak. Buna kıyılar da dâhildir. Yıkım kararı varsa yapılamayacak.

ADLİ YIKIM KARARLARINI VE CEZA DAVALARINI ETKİLEMEZ

* Bu belgeyle 3194 Sayılı Kanun gereği verilen yıkım kararları ve para cezaları ortadan kalkar ancak tescilli yapılarla ilgili yasal süreçler varsa devam edecektir. Yapı kayıt belgesinin 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamı dışındaki İdari kararlara etkisi yoktur. Mahkemede görülen ceza davaları devam edecek ve kararları uygulanacaktır.

* Bu belgeyi afet kapsamında bir hazırlık envanteri olarak düşünebilirsiniz. Yargı kararıyla yıkım kararı gelirse bu uygulanmak zorundadır. Bu belge mahkemeyle verilen yıkım kararını bağlamaz.

* Yapı kayıt başvurularında beyan esas alınacaktır. Ancak beyanda eksik ve yanlış bilgilendirme tespit edilirse bu belge iptal edilecek ve yetkili kurumlarca beyan sahibine yalan beyandan suç duyurusunda bulunulacak.

* Yapı kayıt belgesinin verilmiş olması yapıya herhangi bir sağlamlık tanımaz. Afetten zarar gören yerler, afet riski taşıyan ve heyelan bölgesinde bulunan yapılar için devlet tarafından yıkım kararı verilip 60 günde uygulanabilecek.

* Bayburt’ta 5 bine yakın yapı için başvuru olacağını düşünüyoruz. SİT alanında bulunan tüm yapılar için başvuru yapılabilecektir. Başvuru için yapının 31 Aralık 2017’den önce yapılmış olması şarttır.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı jpg, JPEG veya png olmalıdır.)