İMAM HATİP OKULLARI ARASI DÜZENLENEN 7.ARAPÇA YARIŞMALARI

7. Uluslararası Arapça Yarışması Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ülke genelinde düzenlenen 7. Uluslararası Arapça Yarışması ön elemelerinde Bayburt’ta İmam Hatip öğrencileri yarıştı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Bayburt Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kemalettin Karabulut, Metin Bilgin, Koordinatör Okullar olan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzer, Hayırseverler Ortaokulu Müdürü Ali Aktaş, okul müdürleri, idareci- öğretmen ve öğrenciler katıldılar.

Yarışmada ön elemeyi geçen öğrencilerin bölge yarışmasına katılacağı ve daha sonra Türkiye şampiyonasına gidileceği yarışmada ilk önce İmam Hatip liseleri, daha sonra İmam Hatip Ortaokulları yarıştı.

Açılış Konuşmasını Koordinatör Okul olan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzer’in Yaptığı Program da; Lise Kategorisinde yapılan ön eleme yarışmalarında Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Metin Canlandırma ve Arapça Bilgi Yarışmasında Birincilik elde ettiler. Arapça Şiir Yarışmasında ise Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi il genelinde Birinci oldu ve Bölge Yarışmalarında İlimizi temsil etmeye hak kazandılar.

İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışmaya ise; Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu, Akşar İmam Hatip Ortaokulu, Yüzbaşı Şehit Agah İmam Hatip Ortaokulu, Toki Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, Bayburt İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere toplam 30 öğrencimiz katıldı.

İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışmada, Metin Canlandırma da İsmet Koman birinci, Arapça Şiir Okuma da Furkan Bayram, Arapça Şarkı Dalında ise İsa Aktaş birinciliği kazanarak, ilimizi Bölge Yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar.

Bayburt İl Milli Eğitim Kemalettin Karabulut , amaçlarının, il olarak uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil edebilmek olduğunu söyledi. Her yıl Arapça yarışmasının yapıldığını anımsatan Karabulut, öğrencilerin birincilik için ellerinden geleni yaptıklarını ve öğrencilere güvendiklerini ifade ederek, tüm okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. 7. Arapça Yarışmalarının il/ülke elemeleri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 02 Nisan 2016 Cumartesi günü yapılacağını belirten Karabulut, Bölge elemeleri hem lise hem de ortaokul kategorilerinde “Videonu Çek Gönder” şeklinde yapılacak olan yarışmalarda bilgi yarışmaları bölümü ise 30 Nisan 2016 Cumartesi tarihinde Karabük, Tokat, Iğdır, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Isparta, Bilecik, Yalova ve İstanbul’da olmak üzere on ayrı ilde yapılacağını belirtti. Yarışmaların Türkiye finali ve ödül töreni başkent Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde 26-27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Daha sonra bütün yarışmacılara; Koordinatör okullar Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ödüller takdim edildi.













