İller Bankası'ndan Özel İdare'ye 3 milyon TL ek kaynak

Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, alt yapı bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 3 milyon TL'lik ek kaynağın İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

İller Bankası'ndan Özel İdare'ye 3 milyon TL ek kaynak
banner330
"Yoğun bir hizmet yılı geçirmeyi hedefliyoruz"
 
Elçi, konuyla ilgili şu açiklamayı yaptı:
 
Bayburt İl Genel Meclisi olarak bu yıl yatırım programına aldığımız foseptik ve paket arıtma yapımı ile kanalizasyon, içme suyu ve yol alt yapı bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 3 Milyon TL ek ödenek tahsisi, İller Bankası Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında onaylandı. Bu yeni ödenek ile beraber çalışma takvimimizde yer alan işlere daha da hız vererek, mevsim koşullarının elverdiği ölçüde yoğun bir hizmet yılı geçirmeyi hedefliyoruz.
 
Başta söz konusu ödeneğin tahsisi olmak üzere Bayburt’a hizmet adına her türlü talebimizde bizden desteğini esirgemeyen değerli Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’a Meclisimiz ve Bayburtlu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bayburt’umuza hayırlı olması temennilerimle saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Ağbal Kıbrıs Ziyaretinde Şehidimizin mezarı Başında
Sonraki Haber
ENERJİ BİR-SEN KARADENİZ ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI BAYBURT'TA YAPILDI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.