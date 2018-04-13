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İLKOKULLARIMIZDA FLORÜRLÜ VERNİK UYGULANMASI VE AĞIZ MUAYENESİ

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Florürlü Vernik Uygulaması kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında İl genelinde 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencileri ile ilkokul 1.- 2.- 3. Sınıf öğrencilerine yönelik iki kez florürlü vernik uygulaması yapılması, ayrıca uygulama öncesinde Dt. Fatma Zehra ARIKAN tarafından 1. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş muayenelerinin yapılmıştır. Bu amaçla Flor Vernik Uygulamasında 1.Uygulama eğitim – öğretim yılı 1. Döneminde gerçekleştirilmiş olup, 2. Uygulama ise 09/04/2018 tarihinde başlamıştır.

İLKOKULLARIMIZDA FLORÜRLÜ VERNİK UYGULANMASI VE AĞIZ MUAYENESİ
13 Nisan 2018 Cuma 10:10

  İlimizdeki öğrencilere yapılan Florürlü Vernik uygulamasında amaç, öğretmen ve öğrencilerin dikkatini diş sağlığına çekebilmek, diş yapısını kuvvetlendirmek, çürüğe karşı direncin kazanılmasını sağlamak, çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırarak, diş minesini güçlendirip mevcut çürüklerin çürüme hızını azaltabilmektir. Yapılan eğitimlerde ağız ve diş sağlığının önemi ve bu konuda doğru tutum ve davranışın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından farkındalık için uygulama yapılan tüm öğrencilerimize Diş Fırçası, Diş Macunu ve kalemlik hediye edilmiştir.

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