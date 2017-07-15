İlk Gün Tasavvuf Musikisi İle Noktalandı

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

bayburtgündem- 3 gün boyunca çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek olan şölenlerin ilk günü tasavvuf musikisi konseri ile sona ererken konserde Fatih İnce ve Sazendeler ile Türk Tasavvuf Müziği'nin önemli isimlerinden Ahmet Özhan sahne aldı.

Konsere Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kazakistan Kızılorda Şehri Valisi Makaşef Sultan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram, Gölbaşı Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Kaymak ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak sahneye çıkan Fatih İnce ve Sazendeler seslendirdikleri tasavvuf müziği eserleriyle geceye renk katarken Fatih İnce ve Sazendelerin ardından sahne alan Ahmet Özhan ise yine tasavvuf müziğinin en güzel örneklerini dinleyiciler ile paylaştı. Bayburtluların tasavvuf musikisine doyduğu gece Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in Özhan’a gecenin anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.