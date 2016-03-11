İlimizde Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi Düzenlendi

İlimiz genelinde çocuk hakları ile ilgili toplumun tüm kesimlerinde farkındalık kazandırmak üzere çeşitli faaliyetler yürüten İl Çocuk Komitesi(ÇHK) tarafından 22.12.2015-19.01.2016 tarihleri arasında eğitici eğitimi düzenlendi.



Toplam 20 ders saati süren eğitimlerde eğitici adayı çocuklara ‘’Eğitim nasıl verilir, iyi eğitimci nasıl olmalıdır, çocuk hakları nelerdir, soru çözme becerileri, şiddetten korunma, toplumsal cinsiyet iletişim becerileri, farklılıklara saygı’’ konularında eğitim verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan komite üyelerine belgeleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hayrettin PALA, D

Eğitici eğitimine katılan Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, eğitici eğitimine katılmaktan ve çocuk hakları alanında çalışmalar yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Eğitime katılan çocuklar okullarında kendi akran gruplarından başlayarak çocuk hakları üzerine bir dizi eğitimler verecektir.









Çocuk Hakları Akran Eğitici Eğitimi, Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcileri Sosyal Çalışmacı Zehra SEMİZ ve Sosyolog Pınar ŞALCI tarafından, İl Çocuk Hakları Komitesi’ ne 18 üye çocuğa verildi.Toplam 20 ders saati süren eğitimlerde eğitici adayı çocuklara ‘’Eğitim nasıl verilir, iyi eğitimci nasıl olmalıdır, çocuk hakları nelerdir, soru çözme becerileri, şiddetten korunma, toplumsal cinsiyet iletişim becerileri, farklılıklara saygı’’ konularında eğitim verildi.Eğitimi başarıyla tamamlayan komite üyelerine belgeleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hayrettin PALA, D efterdar Davut KARADAĞ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aldulkadir KARABULUT tarafından verildi.Eğitici eğitimine katılan Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, eğitici eğitimine katılmaktan ve çocuk hakları alanında çalışmalar yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.Eğitime katılan çocuklar okullarında kendi akran gruplarından başlayarak çocuk hakları üzerine bir dizi eğitimler verecektir.