İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİLERE HAYVANCILIK HİBELERİNİ ANLATIYOR

​ Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DOKAP Projesi kapsamında çiftçilere verilen hibe desteğini anlatarak bilgilendirme yapıyor.

Proje tanıtım toplantılarına bizzat katılım sağlayan Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede;

" Bayburt'ta Hayvancılık yatırımı yapmak isteyen çiftçilerin ahır ve ağıl yapımına- tadilatına yüzde 50 hibe desteği verilmektedir. Daha çok küçük ve orta ölçekli çiftçilerimizi ilgilendiren proje kapsamında 10-49 büyükbaşa sahip veya 100-200 küçükbaşa sahip işletmeler yeni ahır ve ağıl yapımı için proje bedeli üzerinden yüzde 50 hibe desteğinden yararlanabilmektedir.

Hayvancılık işletmelerimizin önemli sorunlarından olan altyapı ve fiziki şartların düzeltilmesini hedefleyen proje için, Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından köy ve beldelerimizde çiftçilere yönelik yoğun bir eğitim ve bilgilendirme seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda il müdürlüğümüzce oluşturulan ekipler mesai saatlerinde ve akşam saatlerinde köyleri dolaşarak çiftçi toplantıları düzelmekte ve hibe desteği tanıtımı yapılmaktadır. Proje tanıtımları kapsamında afiş, broşür hazırlanmış ve İldeki tüm çiftçiler ve muhtarlar Kısa Mesaj Servisi ile bilgilendirilmektedir.

Proje başvuruları 31 Mart 2016 tarihinde sona erecek olup, köylerimiz mesai saatleri içerisinde ve akşam saatlerinde çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları yapmaktayız. Diğer yandan tüm muhtarlarımız ve hayvan yetiştiricilerimiz bizzat telefonla ulaşarak destekten yararlanma husussunda bilgilendirme ve davet yapmaktayız. Aynı zamanda İl dışındaki Bayburtlu derneklere bilgilendirme ve davet mektupları gönderilmektedir. Çiftçilerimizin başvuru dosyası ve proje hazırlatması noktasında Ziraat Odamız ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizle koordinasyon sağlanmış olup, çiftçilerimize bu işlemlerin yapılmasında gereken tüm yardım sağlanacaktır. Ağıl-ahır yapımı ve tadilatındaki verilen yüzde 50 hibe çiftçilerimizin işçilik katkısını düşündüğünüzde daha yüksek oranlara ulaşabilmektedir. Başvuru-yürütme şartları, prosedürleri çok basit ve diğer destek kaynaklarına göre son derece kolaydır.

Diğer yandan bu proje kapsamında tapusu sorunu yaşayan çiftçilerimiz hazine arazisi kiralayarak ve satın alarak projeden yararlanabilmektedir. Bu doğrultuda önümüzdeki hafta İl Müdürlüğümüzde İl Defterdarlığı İle birlikte hem bu projelerin tanıtımı hem de hazine arazilerinin kiralama-satış işlemleri konusunda Muhtar ve çiftçilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

DOKAP hayvancılık projeleri ilimizde hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi için iyi bir fırsattır. Dolayısı ile tüm çiftçilerimizi; olan bu projelerden yararlanmaya ve bilgi almak için il müdürlüğümüzle irtibata geçmeye davet ediyoruz." dedi.





