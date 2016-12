İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin de hazır bulunduğu kahvaltıya Bayburt’ta faaliyet gösteren yerel ve yaygın basın temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen evinde düzenlenen kahvaltıya İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, Bayburt’ta faaliyet gösteren yerel gazete ve İnternet haber sitelerinin temsilcileri ve muhabirleri ile ulusal basının Bayburt temsilcileri katıldı.

Davete icabetlerinden ötürü basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan: “ Bizler eğitimin sorumluluğunu üstlenen insanlar olarak çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Her işte olduğu gibi bu konuda da zaman zaman aksaklıklar yaşanması muhtemeldir ve işimizin doğası gereğidir. Bu noktada basının yol gösterici ve yapıcı eleştirilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim.



Yaptığımız hizmetlerin duyurulması ve aksaklıkların giderilmesi için dışarıdan bakan bir gözün bizlere gözümüzden kaçanları hatırlatmasının hizmetlerimizin ve dolayısıyla eğitim adına yaptığımız işlerin kalitesinin artmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum” diyerek basın mensuplarıyla bu anlamda zaman zaman bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Programa katılan gazeteciler ve basın mensupları adına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız: “ Kıymetli müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyor, bu görevin kendisine ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Bizler bu şehirde insanların haber alma özgürlüklerine hizmet eden bir meslek icra ediyoruz ve yıllardır her bir arkadaşımız görevini layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışıyor. Özellikle ifade etmek isterim ki bizler için Bayburtlu oluşumuz gazeteci oluşumuzdan önce gelir.

Dolayısıyla bu şehrin faydasına olacak her işte gazetecilik refleksinden önce bu toprağın evladı olma hissiyatımız daha ağır basar. Bizler olaya böyle bakıyoruz. Bayburt’un eğitim sorumluluğunu üstlenen Milli Eğitim Müdürlüğü ile de her zaman için olumlu ve yapıcı bir diyalog içerisinde olarak bugünlere geldik.



İnşallah bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu nazik davetlerinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.