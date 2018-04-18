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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Başkan Memiş’e Ziyaret

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu beraberindeki heyetle Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Başkan Memiş’e Ziyaret
18 Nisan 2018 Çarşamba 10:52

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Kurtoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile beraberindeki heyet ise Turizm Haftası etkinlikleri hakkında bilgi vererek Başkan Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiler ve çiçek takdiminde bulunarak, geleneksel Türk başlıklarından börk hediye ettiler. Ziyaret etkinlikler kapsamında Dede Korkut’u canlandıracak olan Kurban Çil’in Dede Korkut duasını yaptırmasıyla sona erdi.

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