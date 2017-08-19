İl Jandarma Komutanı Albay Kiper’den Rektörlüğe Ziyaret

Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, 14 Ağustos 2017 tarihinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son kararname ile Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper’i makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Albay Kiper‘e yeni görevlerinde başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür etti.
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