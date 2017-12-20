İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yaptığı konuşmada kamu görevlilerinin vatandaş odaklı, güler yüzlü aynı zamanda ciddi ve görevine hâkim bir anlayışla görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Vali Pehlivan kamu kurumlarında uyulması gereken genel ilke ve esaslar hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak şu şekilde konuştu: “Kurum amirlerimiz, bu toplantımızda 80 ayrı madde halinde görüştüğümüz konular çerçevesinde kurumlarıyla ilgili olarak genel durumun hangi seviyede olduğu, herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik bulunup bulunmadığı, vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunma noktasında ne gibi ilave çalışmalar yürütülmesi gerektiği gibi hususların değerlendirmesini yapıp rapor haline getirsin. Yeni yılın arifesinde kurumlarımızın yapacakları bu çalışma, hem geçmiş yılın muhasebesi hem de gelecek yılın planlanması konusunda yol gösterici olacaktır. Bütün yönetici arkadaşlarımız kurumlarına hâkim olmalılar. Sizler ne kadar kurumunuzun bütün konularına hakim olur, sağlıklı tespitler yapar ve bu doğrultuda çalışmalar ortaya koyarsanız bizler de bütün kurumlarımızın üretken katkısıyla ilimizin gelişmesi ve kalkınması adına daha etkili, sağlam ve faydalı adımlar atarız. Bu bağlamda herkesin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesini bekliyor ve istiyoruz. Spordaki kademe anlayışına benzer şekilde; birimlerimizde personelimiz yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla görev yapmalı, izin vb nedenlerle yerinde olmayan personelin işini bir diğeri yerine getirecek bilgi ve kabiliyette olmalı, vatandaşımızın işlemleri zamanında tesis edilmelidir. Personelin etkin dağılımı ve yetkilendirilmesi bu açıdan önem arz etmektedir. Personelin görev tanımı açık ve net bir şekilde belirlenir ve çalışma performansı yakından takip edilirse hizmetler daha hızlı ve kaliteli olacaktır. Tüm bunlar da kuruma her yönüyle hâkimiyeti gerektirir.”

Kurumlardaki tertip, düzen ve disipline önem gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Pehlivan, vatandaşlarımızın fiziken temiz ve düzenli olan, işlemlerin çabuk ve samimiyetle yerine getirildiği kamu kurumlarına inancı ve güveninin artacağını söyledi.

Vali Pehlivan kamu hizmetlerinde temel hedefin vatandaş memnuniyeti olduğuna vurgu yaparak, “Bizim kamu görevlileri olarak sabır,sevgi ve şefkat dairemizin daha geniş olması gerekiyor. Köyden gelmiş bir yaşlımız ya da engelli bir vatandaşımızla ilgilenip talebini yerine getirmek ve duasını almak… Eğer vatandaşımız memnun bir şekilde bizim yanımızdan ayrılıp ‘Allah razı olsun.’ diyorsa bu bizim için en büyük ödüldür. Kurum içi disiplin ve denetleme çok önemli. Bir yanlışı yakalamak bir idareci olarak bizi mutlu etmez, aksine iyi yapılan işlere şahit olup bunu takdir etmekten memnun ve mutlu oluruz. Bununla birlikte suçun tecziyesi, başarının takdiri konusunda da gereğini yaparız. Burada maksat tabiri caizse, bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Temel arzumuz kamu personelinin görevini ciddiyetle, disiplin içinde ve ilgili mevzuat kurallarına riayet ederek en iyi şekilde yerine getirmesidir.” diye konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasının son bölümünde; “Kamu kurumlarımızın vatandaşlarımızla iç içe olacak, onlara dokunacak projeler üretmesi gerekir. Yaptığımız rutin işlerin dışında her kurumumuzun ilimiz özelinde uygulanabilecek fikirleri, projeleri olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımızı çeşitli başlıklar altında gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmaya, gönül köprüleri kurmaya, çeşitli konularda bilinçlendirmeye, vizyon kazandırmaya yönelik proje ve faaliyetlerin sayısını inşallah hep birlikte artıracağız.” dedi ve katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Görüş, öneri, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.​