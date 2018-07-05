İlimizde faaliyet gösteren kamu kurumlarının amirlerinin katıldığı toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Baksı Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Bayburt’ta kamu kurum ve kuruluşları tarafından hayata geçirilen yatırımlar ile kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun pekiştirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı açılışında yıl içinde belirli aralıklarla yaptıkları toplantıların bu seferkini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 2017 Kültür Sanat Özel Ödülleri Kültür Sanat Kurumu ödüllü ile 2014 yılında alınan Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve pek çok ödül sahibi Baksı Müzesi’nde yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Baksı Müzesi’nin Bayburt’tan ülkeye ve dünyaya uzanan bir kültür köprüsü olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Yakında resmi açılışı gerçekleştirilecek ve iki hafta önce ön izlemesi gerçekleştirilen dünyaca ünlü Türk Seramik Sanatçısı Alev Ebuzziya’nın eserleri “Toprak” temalı sergi ile Baksı Müzesi’nde sergileniyor. Gerçekten hepsi bir birinden kıymetli ve uluslararası sergilerde yer bulan eserler. Bu anlamda Baksı Müzesi’nin böylesine kıymetli bir sergiye ev sahipliği yapması son derece önemli ve memnuniyet verici. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülüne layık görülen, bu bağlamda müzecilik alanında ulusal ve uluslararası pek çok ödül sahibi olan Baksı Müzesinin Bayburt İlimizde olması, böylesi değerli sergilere ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Diğer yandan Beşpınar Köyü’nde İşadamı Kenan Yavuz tarafından kendisine ait olan Kültür Merkezinde düzenlenen “Kapı ve Tokmak” sergisi hafta sonu ziyarete açıldı. Atılan bu adımlar elbette başta ilimiz olmak üzere ülkemiz ve hatta dünya için anlam ifade eden kıymetli çalışmalar. Bizler Bayburt’ta görev yapan bürokratlar olarak bu başarılarla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan Baskı Müzesi örneğinde olduğu gibi geçmiş ve geleceği bütünleştiren çalışmalara sahip çıkmanın önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 30 bine yakın yerli ve yabancı turistin Baksı Müzesi’ni ziyaret ettiğini bildiren Vali Pehlivan, “İnsanları etkileyen bir konuma ve özgün bir mimariye sahip.“ dedi.

Baksı Müzesi ile ilgili değerlendirmeleri sonrasında yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan kurum temsilcilerinden çalışmalar hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ilgili kurumların yürüttükleri kamu hizmetlerini, iş ve işlemleri, kamu yatırımlarını yakından takip etmelerini istedi.

Mevsim şartları itibariyle sürenin her geçen gün daraldığına işaret eden Vali Pehlivan, “İlgili kurum temsilcisi arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri ve çalışmaları yakinen takip etmeleri gerekiyor. Kurumlarımızın uyumlu ve koordineli çalışması son derece önemsediğimiz bir husus. Bu süreçte muhtemel aksaklıkları hızlı bir şekilde aşarak çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam etmeliyiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı günlük, haftalık ve aylık plan,program ve değerlendirmelere göre şekillendirip gerçekleştirmek durumundayız. Her bir kurum amiri kurumuna,konularına hakim olmalı, personeli gerektiği gibi yönlendirip,yüksek performans ile çalışmalarını sağlamalıdır. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Toplantı Vali Pehlivan’ın kamu hizmetlerine yönelik çeşitli konularda yaptığı tespit ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantı sonrası katılımcılar Türk Seramik Sanatçısı Aley Ebuzziya’nın Koleksiyoner Kemal Servi’nin koleksiyonunda yer alan eserlerinden oluşan “Toprak” temalı sergisini gezdi.

Programın sonunda Vali Pehlivan, Baksı Müzesi ve Baksı Vakfının kurucusu Prof Dr Hüsamettin Koçan’a Bayburt İlinin kültürüne,tanıtımına yapmış olduğu katkıların bir teşekkür ifadesi olarak çini tabak hediye etti.