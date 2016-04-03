İl genel meclisi seçimi yapıldı Yusuf Elçi tekrar başkan seçildi

İl Genel Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 1.birleşimine ait gündem maddelerinde bulunan İl Genel Meclis Başkanı , başkan vekili ve katip üye seçimleri yapıldı.

Yapılan Seçimde;

İl Genel Meclis Başkanı Yusuf ELÇİ

İl Genel Meclis Birinci Başkanı Vekili Ömer ŞEN

İl Genel Meclis İkinci Başkanı Vekili Mahmut BİRGÜL

İl Genel Meclis İki Asıl Katip Üyesi Hikmet Yaşar BİLGEOĞLU ve Ahmet ARSLAN

İl Genel Meclis İki Yedek Katip Üyesi Süleyman AĞIN ve Hicabi KURTULMUŞ

seçildi.

İl Genel Meclis Başkanı Sayın Yusuf ELÇİ seçim sonrasında seçilen üyeleri tebrik etti. Yapılacak olan hizmetlerin Bayburt'umuza hayırlı olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarımızın memleketimiz ve Bayburt'umuza hayırlı olmasını Yüce ALLAH'tan niyaz ederim diyerek il özel idaresi çalışanlarına teşekkür etti.













