İl genel meclisi seçimi yapıldı Yusuf Elçi tekrar başkan seçildi

İl Genel Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 1.birleşimine ait gündem maddelerinde bulunan İl Genel Meclis Başkanı , başkan vekili ve katip üye seçimleri yapıldı.

İl genel meclisi seçimi yapıldı Yusuf Elçi tekrar başkan seçildi
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Yapılan Seçimde;
                İl Genel Meclis Başkanı                                       Yusuf ELÇİ
                İl Genel Meclis Birinci Başkanı Vekili                 Ömer ŞEN
                İl Genel Meclis İkinci Başkanı Vekili                   Mahmut BİRGÜL
                İl Genel Meclis İki Asıl Katip Üyesi                     Hikmet Yaşar BİLGEOĞLU ve Ahmet ARSLAN
                İl Genel Meclis İki Yedek Katip Üyesi                Süleyman AĞIN ve Hicabi KURTULMUŞ
seçildi.
                İl Genel Meclis Başkanı Sayın Yusuf ELÇİ seçim sonrasında seçilen üyeleri tebrik etti. Yapılacak olan hizmetlerin Bayburt'umuza hayırlı olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarımızın memleketimiz ve Bayburt'umuza hayırlı olmasını Yüce ALLAH'tan niyaz ederim diyerek il özel idaresi çalışanlarına teşekkür etti.






Etiketler; #İl genel meclisi seçimi yapıldı Yusuf Elçi tekrar başkan seçildi
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- 9 ay önce
Hayırlı Olsun
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