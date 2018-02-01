İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YENİ ARAÇLARI HİZMETE ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü’nün mübadele usulüyle parkına dahil ettiği sıfır kilometre araçlar düzenlenen etkinlikle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve kurum personeli katıldı.

Vali Pehlivan, mübadele yöntemiyle İl Emniyet Müdürlüğü’nün hurda araçları geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağladığını, bunun yanı sıra araç parkını da sıfır kilometre araçlarla zenginleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Yöntemin kamu kurum ve kuruluşları açısından oldukça verimli ve güzel bir uygulama olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Yıllar içerisinde araç ve gereçlerimizin yenilenmesi ya da değiştirilmesi ihtiyacı hasıl oluyor. Eskiyen bu araçları alan firmalar tamir ederek, yenileyerek veya parçalarını kullanarak ekonomiye kazandırmış oluyor. Emniyet Müdürlüğümüz de temin ettiği bu yeni araçlarla vatandaşlarımıza daha güvenli ve etkin hizmet sunmaya devam edecektir.” dedi.

Bayburt’un “Türkiye’nin en huzurlu” şehri olarak araştırma kuruluşları ve basın aracılığıyla da kamuoyunun gündeminde yer aldığını belirten Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Öncelikle ilimizdeki bu huzur ve güven ortamının bozulmadan devam etmesini TEM'in etmeliyiz. Tabi bunun için Emniyetimize, Jandarmamıza ve bütün vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Sağ olsunlar Bayburtlu hemşerilerimizin bu konudaki duyarlılığı ve katkısı çok büyük. Emniyet ve jandarma kuvvetlerimizin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmesiyle bu huzur ve güven ortamı inşallah devam edecektir. Araç parkına dahil edilen bu araçların İl Emniyet Müdürlüğü’müz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazasız, belasız, üstün başarılı görevler diliyorum.” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ise ekonomik ömrünü tamamlamış 20 araç karşılığında il Emniyet Müdürlüğü araç parkına sıfır kilometre 5 aracın kazandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve dualar eşliğinde araçlar hizmete alındı.