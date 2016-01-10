İKİNCİ YARIYA YENİLGİYLE BAŞLADIK

TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Beylerbeyi 75.yıl Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Murat Oğuz yönetti. TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Beylerbeyi 75.yıl Stadyumunda oynanan müsabakayı Mustafa Murat Oğuz yönetti.
Bayburtgrup özel idarespor ikinci yarıya yenilgiyle başladı.Bayburtlu Hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Beylerbeyispor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor ikinci yarıya mağlubiyetle başladı. Temsilcimiz Bayburt Grup ligin en güçlü ekiplerinden Beylerbeyispor'un konuğu oldu.
Birçok pozisyonu değerlendiremeyen temsilcimiz ,Beylerbeyispor'un golüne engel olamadı.Net Pozisyonlar bulduğumuz maçta golü bulamadık.
Beylerbeyinin tek golünü 64.dakikada Ali Özgür kaydetti.
Beylerbeyispor: Fatih Sercan Ekinci, Berat Satılmış, GÖKHAN GÜNAYDIN, Ali Özgür Basa, Mustafa Çeçenoğlu, Utku Yuvakuran, TALHA YAZGAN, Metehan Çakal, Emre Özer, Erhan Göç, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör: Kenan Gönen
Bayburtspor: Taylan Aydoğan, Ali Koçak, Yener Demirci, Uğur Karakoç, Yunus Emre Yalçın, Erçin Ilgaz, Selçuk Çalışır, Yunus Emre Eserdi, Murathan Buruş, Ömer Esenkaya, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
20. haftada alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Dersimspor – Çorum Belediyespor:2-0 Körfez İskenderunspor – 24 Erzincaspor:0-0 Beylerbeyispor – Bayburt Grup Özel İdare: 1-0 Darıca Gençlerbirliği – Gölcükspor: 3-0 Çatalcaspor – Çine Madranspor: 0-0 Sandıklıspor – Batman Petrol Spor A.Ş.: 0-3 Dardanelspor A.Ş. – Bergama Belediyespor: 0-0 TKİ Tavşanlı Linyitspor – Van Büyükşehir Belediyespor: 2-0